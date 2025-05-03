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В «Велесе» отреагировали на новость о желании Кутепова завершить карьеру

В «Велесе» отреагировали на новость о желании Кутепова завершить карьеру
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию, что 31-летний защитник Илья Кутепов может завершить карьеру после ухода из московского клуба.

«Мы не обсуждали дальнейшие планы Ильи, об этом лучше спросить у него. Нам Кутепов не сообщал о желании завершить карьеру после этого сезона, не говорили об этом», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что Кутепов принял решение завершить карьеру, поскольку устал от текущего игрового ритма и хочет сосредоточиться на личном бизнесе.

29 апреля «Велес» сообщил о расторжении контракта с защитником по соглашению сторон.

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