Доку — первый игрок, выполнивший 100+ успешных обводок в этом сезоне АПЛ

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку стал первым футболистом в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, сделавшим как минимум 100 успешных обводок. Об этом сообщает аккаунт TNT Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Бельгийский футболист выступает в составе «горожан» с августа 2023 года. За этот период он принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: