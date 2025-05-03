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Анчелотти ответил, когда он будет готов говорить о своём будущем в «Реале»

Анчелотти ответил, когда он будет готов говорить о своём будущем в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда он будет готов обсуждать своё будущее в «Королевском клубе».

«По правде говоря, я очень люблю «Реал», игроков и болельщиков. Я испытываю уважение [к клубу] и не буду говорить о будущем до 25 мая.

Мы думаем о настоящем и сейчас хотим бороться за победу в Ла Лиге. Команда не размышляет ни о чём другом. В последнее время у нас было много травм, но мы можем собрать хорошую команду и победить «Сельту» (в воскресенье, 4 мая, «Реал» встретится с «Сельтой» в матче 34-го тура Примеры. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В последние дни СМИ активно сообщают, что в скором времени Анчелотти покинет «сливочных» и возглавит сборную Бразилии.

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