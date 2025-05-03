«Локомотив» со счётом 7:0 разгромил «Енисей» в матче 8-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева из Рязани. Матч закончился со счётом 7:0 в пользу московской команды.

В составе «Локомотива» хет-трик оформила полузащитница Валерия Бизенкова. Дубль сделала полузащитница Яна Шеина. Ещё по голу забили футболистки Полина Юкляева и Елена Чубрило.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Енисей» заработал три очка после восьми игр и располагается на 12-й строчке.

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