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«Локомотив» со счётом 7:0 разгромил «Енисей» в матче 8-го тура женской Суперлиги

«Локомотив» со счётом 7:0 разгромил «Енисей» в матче 8-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева из Рязани. Матч закончился со счётом 7:0 в пользу московской команды.

Россия — Суперлига (ж) . 8-й тур
03 мая 2025, суббота. 11:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
7 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Бизенкова – 7'     2:0 Бизенкова – 16'     3:0 Юкляева – 24'     4:0 Чубрило – 35'     5:0 Шеина – 40'     6:0 Бизенкова – 54'     7:0 Шеина – 87'    

В составе «Локомотива» хет-трик оформила полузащитница Валерия Бизенкова. Дубль сделала полузащитница Яна Шеина. Ещё по голу забили футболистки Полина Юкляева и Елена Чубрило.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Енисей» заработал три очка после восьми игр и располагается на 12-й строчке.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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