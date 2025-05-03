«Локомотив» со счётом 7:0 разгромил «Енисей» в матче 8-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева из Рязани. Матч закончился со счётом 7:0 в пользу московской команды.
Россия — Суперлига (ж) . 8-й тур
03 мая 2025, суббота. 11:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
7 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Бизенкова – 7' 2:0 Бизенкова – 16' 3:0 Юкляева – 24' 4:0 Чубрило – 35' 5:0 Шеина – 40' 6:0 Бизенкова – 54' 7:0 Шеина – 87'
В составе «Локомотива» хет-трик оформила полузащитница Валерия Бизенкова. Дубль сделала полузащитница Яна Шеина. Ещё по голу забили футболистки Полина Юкляева и Елена Чубрило.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Енисей» заработал три очка после восьми игр и располагается на 12-й строчке.
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