Анчелотти: моё прощание с «Реалом» будет прекрасным, случись это в 2025 или в 2030 году

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заверил о наличии у него прекрасных отношений с «Королевским клубом» на фоне слухов о его возможном увольнении в скором времени.

«Я не могу сказать, что произойдёт. Но у меня никогда не было проблем с клубом. И я никогда не буду ссориться с ним. Моё прощание, когда бы оно ни случилось, хоть в 2025, 2026 или 2030 году, будет фантастическим, потому что я люблю этот клуб, а клуб любит меня», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Действующее трудовое соглашение 65-летнего специалиста с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года. В последние дни СМИ активно сообщают, что в скором времени Анчелотти покинет «сливочных» и возглавит сборную Бразилии.

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