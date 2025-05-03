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Сергей Юран рассказал о вариантах продолжения тренерской карьеры

Сергей Юран рассказал о вариантах продолжения тренерской карьеры
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Российский специалист Сергей Юран рассказал о вариантах продолжения тренерской карьеры.

«Есть кое-какие моменты по будущему, но пока рано говорить что-то конкретное. Это варианты из России и ближнего зарубежья. Если будет клуб из Первой лиги, должна быть конкретная задача. Когда стоит задача повышения в классе, это в любом случае интересно. Такое рассмотрим», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Пари Нижний Новгород». Юран занимал должность главного тренера нижегородской команды с апреля 2023 года по апрель 2024 года.

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