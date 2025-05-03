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Александр Рязанцев: не думаю, что чемпионство уплывает от «Зенита»

Александр Рязанцев: не думаю, что чемпионство уплывает от «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев высказался о шансах команды на завоевание титула чемпиона РПЛ по итогам сезона-2024/2025. Петербуржцы становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд. Сейчас клуб находится на втором месте в турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата.

«Не думаю, что чемпионство уплывает от «Зенита». У «Краснодара» сейчас очень тяжёлый календарь, у сине-бело-голубых — наоборот. Кто откажется чемпионом, пока неизвестно. Как показал прошлый сезон и недавний матч с «Краснодаром», «Зенит» может собираться на важные матчи в нужный момент», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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