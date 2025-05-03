«Что-то нереальное». Сака оценил уровень футбола 17-летнего Ямаля

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением об игровом уровне 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Он нереален. Никогда в жизни не видел такого уровня футбола от 17-летнего парня. То, что он делает в своём возрасте… Здесь нечего добавить», — приводит слова Саки Sky Sports.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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