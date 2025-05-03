«Для меня это было вопросом времени». Юран — об отставке Лички из «Динамо»

Российский специалист Сергей Юран признался, что его не удивила новость об увольнении Марцела Лички из московского «Динамо». Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

«Отставка Лички для меня удивительной не стала. Судя по тому, как проводит сезон «Динамо», для меня это было вопросом времени. С таким бюджетом и уровнем футболистов, которые «Динамо» имеет, команда не может давать такой результат. Поэтому отставка Лички — не удивление», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» в текущей турнирной таблице РПЛ занимает пятую строчку, набрав 47 очков в 26 матчах.