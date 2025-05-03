Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сака рассказал, что для него важнее, чем потенциальный выигрыш «Золотого мяча»

Сака рассказал, что для него важнее, чем потенциальный выигрыш «Золотого мяча»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака ответил на вопрос о своём отношении к награде лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Выиграть «Золотой мяч» — это мечта, но я сосредоточен на завоевании титулов с «Арсеналом». Главное — побеждать с клубом, всё остальное придёт потом», — сказал Сака в интервью Sky Sports.

В голосовании на «Золотой мяч» — 2024 английский нападающий занял 21-е место. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

В нынешнем сезоне Сака принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме
«Что-то нереальное». Сака оценил уровень футбола 17-летнего Ямаля

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android