Сака рассказал, что для него важнее, чем потенциальный выигрыш «Золотого мяча»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака ответил на вопрос о своём отношении к награде лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Выиграть «Золотой мяч» — это мечта, но я сосредоточен на завоевании титулов с «Арсеналом». Главное — побеждать с клубом, всё остальное придёт потом», — сказал Сака в интервью Sky Sports.

В голосовании на «Золотой мяч» — 2024 английский нападающий занял 21-е место. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

В нынешнем сезоне Сака принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: