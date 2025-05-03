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«Барселона» сделала заявление о травме полузащитника команды

«Барселона» сделала заявление о травме полузащитника команды
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«Барселона» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поделилась информацией о состоянии здоровья 22-летнего полузащитника Пабло Торре.

«Пабло Торре чувствует дискомфорт в левом колене. Дата его возвращения будет зависеть от скорости реабилитации», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

Торре является футболистом «Барселоны» с лета 2022 года. За этот период полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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