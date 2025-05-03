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Рязанцев: увольнение Лички нужно принять, в «Динамо» чувствовалась нервозность

Рязанцев: увольнение Лички нужно принять, в «Динамо» чувствовалась нервозность
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев оценил новость об увольнении Марцела Лички из московского «Динамо». Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

«Увольнение Лички — это решение руководства «Динамо». Нужно принять как должное. Со стороны в команде чувствовалась нервозность, был подогрев всей этой истории перед началом весенней части.

Исходя из истории последних лет, руководство «Динамо» принимает правильные решения. Теперь жду в клубе хорошего специалиста на смену Марцелу Личке», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Динамо» в текущей турнирной таблице РПЛ занимает пятую строчку, набрав 47 очков в 26 матчах.

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