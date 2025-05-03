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Вратаря «Хайденхайма» унесли с поля на носилках после столкновения с соперником

Вратаря «Хайденхайма» унесли с поля на носилках после столкновения с соперником
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Вратарь «Хайденхайма» Кевин Мюллер потерял сознание после столкновения с полузащитником «Бохума» Ибраимом Сиссоко в очном матче команд в 32-м туре немецкой Бундеслиги (0:0).

Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 0
Бохум
Бохум

Инцидент случился на 49-й минуте игры. Столкновение Мюллера и Сиссоко произошло в штрафной площади. Голкипер «Хайденхайма» потерял сознание и упал на газон. Спустя несколько минут его унесли с поля на носилках.

В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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