Вратаря «Хайденхайма» унесли с поля на носилках после столкновения с соперником

Вратарь «Хайденхайма» Кевин Мюллер потерял сознание после столкновения с полузащитником «Бохума» Ибраимом Сиссоко в очном матче команд в 32-м туре немецкой Бундеслиги (0:0).

Инцидент случился на 49-й минуте игры. Столкновение Мюллера и Сиссоко произошло в штрафной площади. Голкипер «Хайденхайма» потерял сознание и упал на газон. Спустя несколько минут его унесли с поля на носилках.

В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме Клуб из МЛС хочет подписать Мюллера и сделать его звездой лиги — Плеттенберг

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: