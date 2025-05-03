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Рязанцев: у «Спартака» Романцева не было таких конкурентов, как сейчас у «Зенита»

Рязанцев: у «Спартака» Романцева не было таких конкурентов, как сейчас у «Зенита»
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Бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев считает, что «Зенит», доминирующий в РПЛ в последние годы, сталкивается с большей конкуренцией, чем «Спартак» при Олеге Романцеве.

— Последние чемпионства даются «Зениту» тяжело, в чём причина?
— Причина в том, что лидеры выходят из оптимальной формы. Это Вендел, Дуглас Сантос, Барриос. Поддерживать такой уровень сложно, нужна сумасшедшая мотивация. Пока у Семака получается её находить.

В России так ещё никто не делал, никто не выигрывал семь чемпионств подряд. Когда была гегемония «Спартака» при Романцеве, такой конкуренции не было. А тут каждый год кто-то пытается забрать чемпионство у «Зенита». Да, есть хорошие возможности и иностранцы. Но вы помните и Манчини, и Луческу, которые с ещё более сильными игроками не могли взять чемпионство. Большое уважение Сергею Богдановичу, — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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