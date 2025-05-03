Рязанцев: с такой обороной ЦСКА может идти в чемпионский путь, но нужны нападающие

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев считает, что у ЦСКА есть перспективы бороться за чемпионство в РПЛ, однако для этого клубу нужны нападающие топ-уровня.

«Есть основания полагать, что в следующем сезоне ЦСКА всерьёз будет бороться за чемпионство. Выигрывают те, у кого хорошая оборона. Николич сейчас такую выстроил, с ней можно идти в чемпионский путь. Нужно доработать в позиционных атаках, должны найтись люди, которые будут в списке лучших бомбардиров. Без нападающих, которые забивали бы по 15 мячей за сезон, трудно бороться за титул», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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