«Балтика» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:00

Сегодня, 3 мая, состоится матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московское «Торпедо». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За четыре тура до финиша сезона «Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков в 30 матчах. Второе место с 55 очками занимает московское «Торпедо», на третьей строчке таблицы с 54 очками находится новороссийский «Черноморец». Для оформления прямого выхода в РПЛ калининградцам достаточно набрать хотя бы одно очко, также «Балтику» выведет в элитный дивизион любая потеря очков со стороны «Черноморца».

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