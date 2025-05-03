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«Балтика» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:00

«Балтика» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:00
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Сегодня, 3 мая, состоится матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московское «Торпедо». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За четыре тура до финиша сезона «Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков в 30 матчах. Второе место с 55 очками занимает московское «Торпедо», на третьей строчке таблицы с 54 очками находится новороссийский «Черноморец». Для оформления прямого выхода в РПЛ калининградцам достаточно набрать хотя бы одно очко, также «Балтику» выведет в элитный дивизион любая потеря очков со стороны «Черноморца».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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