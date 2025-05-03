Быстров: Гарсия должен возить соперников. За Данни отдали € 30 млн, но потенциал был виден

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, что должен делать на поле форвард красно-белых Ливай Гарсия после его покупки за € 20 млн.

«Что? Как минимум возить соперника, уничтожать. Вот Данни брали — ноги быстрые, обыгрывает, возит тебя. И ты с ним на тренировках прибавляешь, тебе быстрее всё надо делать. Он мне пару за так засунул между ног, я до этого такого не встречал. И это каждый день. Пофиговничать на тренировках не получится. Если будешь спустя рукава двигаться, он тебя уничтожит. Тогда все кричали — как, такие деньги, € 30 млн отдали за игрока. Но потенциал был виден. Здесь виден потенциал на 20 млн? Вот и разница», — сказал Быстров в видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».

27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из афинского АЕКа минувшей зимой. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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