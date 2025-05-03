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Личка — в соцсетях: забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут

Личка — в соцсетях: забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут
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Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка в своём аккаунте в социальной сети опубликовал цитату спустя два дня после того, как покинул московский клуб.

«Это очень странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны соответствовать тому, кто перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, я желаю вам всего наилучшего. А я буду где-то на другой стороне», — написано в публикации чешского специалиста.

Личка возглавлял бело-голубых с июня 2023 года. После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 47 очков и занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

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