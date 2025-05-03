В ЦСКА отреагировали на новости о возможном уходе Алеррандро и интересе к Диарра

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе нападающего красно-синих Алеррандро грядущим летом, а также об интересе московского клуба к форварду «Тироля» Мамаду Диарра.

«Такого варианта нет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале, отреагировав на новость об Алеррандро.

«И такого варианта нет», — отметил Брейдо, прокомментировав информацию об интересе к Диарра.

Ранее сообщалось, что Алеррандро может покинуть ЦСКА, поскольку бразильский футболист не смог адаптироваться к российскому футболу. Подчёркивалось, что на 25-летнего форварда претендует «Интернасьонал».

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: