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В ЦСКА отреагировали на новости о возможном уходе Алеррандро и интересе к Диарра

В ЦСКА отреагировали на новости о возможном уходе Алеррандро и интересе к Диарра
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе нападающего красно-синих Алеррандро грядущим летом, а также об интересе московского клуба к форварду «Тироля» Мамаду Диарра.

«Такого варианта нет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале, отреагировав на новость об Алеррандро.

«И такого варианта нет», — отметил Брейдо, прокомментировав информацию об интересе к Диарра.

Ранее сообщалось, что Алеррандро может покинуть ЦСКА, поскольку бразильский футболист не смог адаптироваться к российскому футболу. Подчёркивалось, что на 25-летнего форварда претендует «Интернасьонал».

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Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

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