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«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 3 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьёв, Пиняев, Сарвели.

«Оренбург»: Москвичёв, Малых, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 45 очков за 26 матчей. «Оренбург» заработал 17 очков после 26 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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Турнирная таблица РПЛ
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