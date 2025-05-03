Экс-тренер «Балтики» Низовцев: весь город ждёт выхода команды в РПЛ

Бывший футболист и тренер футбольного клуба «Балтика» Максим Низовцев поделился эмоциями перед домашним матчем клуба в рамках 31-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо», который пройдёт 3 мая и начнётся в 19:00 мск. По итогам этой игры «Балтика» может оформить выход в РПЛ.

«Весь город ждёт выхода «Балтики» в РПЛ. Все билеты были распроданы неделю назад. Билетов нет — 32 тысячи должно быть на стадионе. Надеюсь, сегодня «Балтика» поставит точку. С приходом «Ростеха», хорошего титульного спонсора, клуб должен занять своё место и не стать командой-лифтом в РПЛ.

Не только Талалаев, но и весь тренерский штаб проделали хорошую работу. Результат налицо. Команда лидирует с большим отрывом. Если объективно, то 12 очков за четыре тура не отыгрываются. Можно похвалить Талалаева», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.