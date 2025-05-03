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Экс-тренер «Балтики» Низовцев: весь город ждёт выхода команды в РПЛ

Экс-тренер «Балтики» Низовцев: весь город ждёт выхода команды в РПЛ
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Бывший футболист и тренер футбольного клуба «Балтика» Максим Низовцев поделился эмоциями перед домашним матчем клуба в рамках 31-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо», который пройдёт 3 мая и начнётся в 19:00 мск. По итогам этой игры «Балтика» может оформить выход в РПЛ.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Весь город ждёт выхода «Балтики» в РПЛ. Все билеты были распроданы неделю назад. Билетов нет — 32 тысячи должно быть на стадионе. Надеюсь, сегодня «Балтика» поставит точку. С приходом «Ростеха», хорошего титульного спонсора, клуб должен занять своё место и не стать командой-лифтом в РПЛ.

Не только Талалаев, но и весь тренерский штаб проделали хорошую работу. Результат налицо. Команда лидирует с большим отрывом. Если объективно, то 12 очков за четыре тура не отыгрываются. Можно похвалить Талалаева», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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