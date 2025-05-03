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Марцел Личка поблагодарил болельщиков «Динамо» после ухода из клуба

Марцел Личка поблагодарил болельщиков «Динамо» после ухода из клуба
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обратился к болельщикам бело-голубых после того, как покинул клуб. «Динамо» объявило об уходе чешского специалиста с поста главного тренера команды в четверг, 1 мая.

«Спасибо бело-голубой семье и людям, которые поддерживали клуб каждый день. Путешествие подошло к концу, однако воспоминания бессмертны», — написал Личка в своём аккаунте в социальной сети.

При этом чешский специалист приложил фотографию со статистикой, согласно которой «Динамо» Лички является третьей командой чемпионата России по набранным очкам с момента его назначения в московский клуб. При нём «Динамо» набрало 103 очка (за этот период «Зенит» — 111 очков, «Краснодар» — 114 очков).

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