Марцел Личка поблагодарил болельщиков «Динамо» после ухода из клуба

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обратился к болельщикам бело-голубых после того, как покинул клуб. «Динамо» объявило об уходе чешского специалиста с поста главного тренера команды в четверг, 1 мая.

«Спасибо бело-голубой семье и людям, которые поддерживали клуб каждый день. Путешествие подошло к концу, однако воспоминания бессмертны», — написал Личка в своём аккаунте в социальной сети.

При этом чешский специалист приложил фотографию со статистикой, согласно которой «Динамо» Лички является третьей командой чемпионата России по набранным очкам с момента его назначения в московский клуб. При нём «Динамо» набрало 103 очка (за этот период «Зенит» — 111 очков, «Краснодар» — 114 очков).

Самая крупная победа «Динамо»: