«Реал» может задействовать «МЮ» в сделке по покупке защитника «Бенфики» — AS

Мадридский «Реал» проявляет интерес к левому защитнику «Бенфики» Альваро Каррерасу и может обратиться к «Манчестер Юнайтед» с целью приобрести его по более выгодной цене. Об этом сообщает AS. Испанский футболист перешёл в португальский клуб из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.

По информации источника, в контракте Каррераса есть пункт об отступных в размере € 50 млн. Однако для «красных дьяволов» данная сумма составляет € 18 млн. В «Реале» рассматривают вариант с тем, чтобы «Манчестер Юнайтед» активировал пункт о выкупе защитника за € 18 млн. Затем «сливочные» могут приобрести Каррераса у английского клуба за € 30-35 млн.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: