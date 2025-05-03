«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в матче 35-го тура АПЛ благодаря голу Тилеманса

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс.

«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Унаи Эмери набрала 60 очков за 35 матчей. «Фулхэм» заработал 51 очко после 35 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 82 очка за 34 игры.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: