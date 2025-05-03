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«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в матче 35-го тура АПЛ благодаря голу Тилеманса

«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в матче 35-го тура АПЛ благодаря голу Тилеманса
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Фулхэм». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Тилеманс – 12'    

На 12-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс.

«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Унаи Эмери набрала 60 очков за 35 матчей. «Фулхэм» заработал 51 очко после 35 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 82 очка за 34 игры.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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