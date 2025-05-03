«Лидс» стал победителем Чемпионшипа после того, как обыграл «Плимут» в 46-м туре соревнования со счётом 2:1. Команда Даниэля Фарке набрала 100 очков и заняла первое место в турнирной таблице второго английского дивизиона, опередив «Бёрнли» (100) по дополнительным показателям.

В 46 турах Чемпионшипа «Лидс» одержал 29 побед, 13 раз сыграл вничью и четыре раза потерпел поражение. В этих встречах «павлины» забили 95 голов, пропустив при этом 30 мячей.

Последний раз «Лидс» выступал в английской Премьер-лиге в сезоне-2022/2023. По итогам сезона команда заработала 31 очко и расположилась на 19-й строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: