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«Лидс» стал победителем Чемпионшипа

«Лидс» стал победителем Чемпионшипа
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«Лидс» стал победителем Чемпионшипа после того, как обыграл «Плимут» в 46-м туре соревнования со счётом 2:1. Команда Даниэля Фарке набрала 100 очков и заняла первое место в турнирной таблице второго английского дивизиона, опередив «Бёрнли» (100) по дополнительным показателям.

Англия — Чемпионшип . 46-й тур
03 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Плимут Аргайл
Плимут
Окончен
1 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Байрэм – 18'     1:1 Ньонто – 53'     1:2 Соломон – 90+1'    

В 46 турах Чемпионшипа «Лидс» одержал 29 побед, 13 раз сыграл вничью и четыре раза потерпел поражение. В этих встречах «павлины» забили 95 голов, пропустив при этом 30 мячей.

Последний раз «Лидс» выступал в английской Премьер-лиге в сезоне-2022/2023. По итогам сезона команда заработала 31 очко и расположилась на 19-й строчке.

Турнирная таблица Чемпионшипа
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