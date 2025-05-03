«Атлетико» не смог обыграть одного из аутсайдеров Ла Лиги в матче 34-го тура

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Матч закончился со счётом 0:0.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Диего Симеоне набрала 67 очков за 34 матча. «Алавес» заработал 35 очков после 34 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 76 очков за 33 игры.

В следующем туре «матрасники» встретятся с «Реалом Сосьедад» (10 мая), а «Алавес» сыграет с «Атлетиком» Бильбао (11 мая).

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