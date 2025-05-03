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«Локомотив» выпустил 11 россиян в стартовом составе на матч 27-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выпустил 11 россиян в стартовом составе своей команды на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт не открыт.

В стартовом составе «Локомотива» на поле с первых минуты появились Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Егор Погостнов, Дмитрий Баринов, Артём Тимофеев, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели.

Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 45 очков за 26 матчей. «Оренбург» заработал 17 очков после 26 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.