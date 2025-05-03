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«Шальке» потроллил «Арсенал» за скромный перформанс на полуфинале Лиги чемпионов

«Шальке» потроллил «Арсенал» за скромный перформанс на полуфинале Лиги чемпионов
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Пресс-служба «Шальке-04», выступающего во Второй Бундеслиге, опубликовала пост в социальных сетях, в котором потроллила лондонский «Арсенал».

Клуб выложил коллаж из фотографии со стадиона «АуфШальке» с матча с командой «Падерборн 07» (0:2) и арены «Эмирейтс», на которой «Арсенал» принимал 29 апреля «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. На фото видно впечатляющее количество баннеров на стадионе «Шальке» и отсутствие таковых на «Эмирейтс».

«Полуфинал Лиги чемпионов против матча Второй Бундеслиги. Этот клуб — просто что-то», — сказано в публикации, к которой добавлено эмодзи в виде радости со слезами.

Фото: Пресс-служба «Шальке-04»

После 32 матчей во Второй Бундеслиге текущего сезона «Шальке 04» занимает 13-е место с 38 очками и не имеет шансов на повышение в классе.

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