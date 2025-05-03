«Приоритет у «Акрона». Представитель Артёма Дзюбы высказался о будущем футболиста

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о будущем 36-летнего футболиста в команде.

«Могу лишь подтвердить информацию, которая ранее была озвучена руководством «Акрона» — процесс переговоров о продлении контракта Артёма идёт. Буквально вчера перед игрой тольяттинцев с махачкалинским «Динамо» встречался со спортивным директором Антоном Чистяковым. Идёт рабочий диалог, но конкретики пока дать не могу. Надеюсь, что до окончания сезона ясность уже наступит. Как уже неоднократно говорил, нужно, чтобы сам Дзюба окончательно принял решение, что он готов продолжать футбольную карьеру, а уже дальше чтобы мы договорились по условиям с «Акроном».

Также уже есть интерес от других команд. Но приоритет у «Акрона» — тут нас всё устраивает. Дальше должны сойтись все факторы, и тогда соглашение будет продлено. Пока идёт абсолютно нормальный процесс, у нас прекрасные отношения с руководством и тренерским штабом «Акрона», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Российский форвард присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. Всего в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

После 27 матчей чемпионата России «Акрон» набрал 32 очка и занимает девятое место.