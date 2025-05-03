Определились полуфиналисты плей-офф Чемпионшипа, которые сразятся за выход в АПЛ

По итогам финального, 46-го тура второй по силе лиги Англии определились пары участников раунда плей-офф, которые поборются за выход в английскую Премьер-лигу сезона-2025/2026. Занявший в итоговой турнирной таблице третье место «Шеффилд Юнайтед» сыграет с финишировавшим шестым «Бристоль Сити». Завершивший сезон на четвёртой строчке «Сандерленд» встретится с пятой командой лиги — «Ковентри».

Стыковые матчи за выход в элитный дивизион пройдут в мае. Напомним, прямые путёвки в АПЛ по итогам 46 туров Чемпионшипа получили «Лидс» и «Бёрнли», набравшие по 100 очков. В Чемпионшип из английской Премьер-лиги вылетели три команды: «Ипсвич», «Лестер» и «Сандерленд».