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«Хайденхайм» выступил с заявлением по ситуации с потерявшим сознание вратарём Мюллером

«Хайденхайм» выступил с заявлением по ситуации с потерявшим сознание вратарём Мюллером
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Немецкий «Хайденхайм» прокомментировал ситуацию со своим голкипером Кевином Мюллером, который потерял сознание после столкновения с полузащитником «Бохума» Ибраимом Сиссоко в очном матче команд в 32-м туре Бундеслиги (0:0).

Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 0
Бохум
Бохум

«Вратарь «Хайденхайма» Кевин Мюллер получил сотрясение мозга во время матча Бундеслиги с «Бохумом». Таковы результаты тестов, проведённых поздно вечером в пятницу в больнице Хайденхайма. Пока неизвестно, как долго Кевин Мюллер будет отсутствовать. «Хайденхайм» хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить глубокую благодарность медицинскому персоналу, присутствовавшему вчера на «Фойт-Арене», а также персоналу больницы Хайденхайма за их заботу и лечение», — сказано в заявлении на официальном сайте «Хайденхайма».

В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».

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