«Интер» выиграл суд у «Спортинга» по компенсации за экс-игрока «Локо» Жоау Мариу

Европейский спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что миланский «Интер» не должен выплачивать € 30 млн компенсации португальскому «Спортингу» из-за разногласий по поводу перехода бывшего полузащитника «нерадзурри» Жоау Мариу. Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, «Спортинг» обратился в суд после того, как летом 2021 года «Интер» объявил, что достиг соглашения о расторжении контракта с Жоау Мариу по обоюдному согласию, что позволило ему присоединиться к «Бенфике» на правах свободного агента. В соглашении о трансфере экс-игрока «Локомотива» между «Интером» и «Спортингом» присутствовал пункт о компенсации в случае продажи футболиста в любой португальский клуб. Так как Мариу перешёл бесплатно, то итальянцы не выплачивали никакой компенсации. Лиссабонцы же требовали от «нерадзурри» компенсацию в размере € 30 млн.