Нападающий «Реала» Родриго пропустит матч с «Сельтой» — AS

Вингер «Реала» Родриго Гоэс из-за простуды пропустит игру 34-го тура Ла Лиги с «Сельтой». Он не был включён в заявку на матч. Сообщает AS.

Родриго закончил тренировку с повышенной температурой и сильными симптомами простуды. В клубе, который действовал с максимальной осторожностью, чтобы избежать заражения, исключили его появление в завтрашнем матче. В нынешнем сезоне Родриго забил шесть голов и сделал пять передач в 30 матчах чемпионата Испании.

Завтра, 4 мая, состоится матч 34-го тура Ла Лиги с «Сельтой». После 33 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 76 очков.