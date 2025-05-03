Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 со «Страсбургом»

Сегодня, 3 мая, пройдёт матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Страсбург» примет на своём поле «ПСЖ», уже обеспечивший себе чемпионский титул. Согласно информации от пресс-службы парижан, ворота «ПСЖ» в этой встрече с первых минут будет защищать российский голкипер Матвей Сафонов. Начало игры — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что основной голкипер французского гранда Джанлуиджи Доннарумма пропустит этот матч.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.