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Анчелотти прокомментировал слухи о напряжённых отношениях с руководством «Реала»

Анчелотти прокомментировал слухи о напряжённых отношениях с руководством «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал появляющиеся в последнее время в СМИ слухи, сигнализирующие о его непростых отношениях с руководством «сливочных».

«Нет, это совершенно не так. У меня прекрасные отношения с клубом. Эта информация исходит не от нас, и большая её часть не соответствует действительности», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

На данный момент «Реал» занимает второе место в испанской Ла Лиге, сыграв 33 матча и набрав 72 очка. Подопечные Анчелотти отстают на четыре очка от занимающей первую строчку «Барселоны».

Действующее трудовое соглашение 65-летнего специалиста с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года. В последние дни СМИ активно сообщают, что в скором времени Анчелотти покинет «сливочных» и возглавит сборную Бразилии.

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