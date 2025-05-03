Анчелотти прокомментировал слухи о напряжённых отношениях с руководством «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал появляющиеся в последнее время в СМИ слухи, сигнализирующие о его непростых отношениях с руководством «сливочных».

«Нет, это совершенно не так. У меня прекрасные отношения с клубом. Эта информация исходит не от нас, и большая её часть не соответствует действительности», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

На данный момент «Реал» занимает второе место в испанской Ла Лиге, сыграв 33 матча и набрав 72 очка. Подопечные Анчелотти отстают на четыре очка от занимающей первую строчку «Барселоны».

Действующее трудовое соглашение 65-летнего специалиста с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года. В последние дни СМИ активно сообщают, что в скором времени Анчелотти покинет «сливочных» и возглавит сборную Бразилии.