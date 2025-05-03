«Это неловко для обеих команд». Питер Крауч — о чемпионском коридоре

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч не поддержал традицию чемпионского коридора. Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что его команда организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед очным матчем в АПЛ.

«Мне это не нравится. Может быть, это проявление уважения, но я просто этого не понимаю.

Это неловко для команды, которая выходит, и это неловко для команды, которая аплодирует им на поле. Это не для меня», – приводит слова Крауча Daily Mail.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1), что позволило ему досрочно завоевать золотые медали чемпионата. Второе место занимает «Арсенал», у которого 67 очков.