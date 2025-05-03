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«Вальядолид» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00 мск

«Вальядолид» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 3 мая, в Вальядолиде на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» пройдёт матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб примет «Барселону». Игра начнётся в 22:00 мск. Главным арбитром встречи выступит Алехандро Муньис Руис. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Барселона» с четырёхочковым отрывом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У сине-гранатовых 76 очков после 33 матчей. «Вальядолид» находится на последней строчке, набрав всего 16 очков после 33 игр, и уже лишился даже теоретических шансов на сохранение места в элитном дивизионе.

В матче первого круга, который прошёл в Барселоне, каталонцы обыграли «Вальядолид», отправив в его ворота семь безответных мячей.

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
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