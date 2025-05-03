«Вальядолид» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 3 мая, в Вальядолиде на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» пройдёт матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб примет «Барселону». Игра начнётся в 22:00 мск. Главным арбитром встречи выступит Алехандро Муньис Руис. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Барселона» с четырёхочковым отрывом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У сине-гранатовых 76 очков после 33 матчей. «Вальядолид» находится на последней строчке, набрав всего 16 очков после 33 игр, и уже лишился даже теоретических шансов на сохранение места в элитном дивизионе.

В матче первого круга, который прошёл в Барселоне, каталонцы обыграли «Вальядолид», отправив в его ворота семь безответных мячей.