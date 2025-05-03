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РБ Лейпциг — Бавария, результат матча 3 мая 2025, счет 3:3, Бундеслига 2024-2025

«Бавария» без Кейна упустила победу над «РБ Лейпциг» на 90+5-й минуте, отсрочив свой титул
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В Лейпциге на одноимённом стадионе завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» в драматичной игре сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (3:3).

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шешко – 11'     2:0 Клостерман – 39'     2:1 Дайер – 62'     2:2 Олисе – 63'     2:3 Зане – 83'     3:3 Поульсен – 90+5'    

Примечательно, что после первого тайма «РБ» вёл 2:0 после голов Беньямина Шешко и Лукаса Клостермана. Во второй половине «Бавария» смогла забить дважды за минуту усилиями Эрика Дайера и Майкла Олисе. А на 83-й минуте Лерой Зане вывел гостей вперёд. Однако на 90+5-й минуте Юсуф Поульсен сравнял счёт и лишил «Баварию» досрочного чемпионства. Для 34-го титула команде Венсана Компани была нужна победа.

Отметим, что лидер гонки бомбардиров текущего сезона Бундеслиги форвард «Баварии» Гарри Кейн пропускал этот матч из-за дисквалификации.

«Бавария» набрала 76 очков после 32 игр и ещё теоретически может упустить чемпионство. У идущего на второй строчке «Байера» 67 очков после 31 матча.

Турнирная таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
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