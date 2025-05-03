Карло Анчелотти поделился мыслями относительно прогресса Арды Гюлера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение, чего стоит ожидать от прогресса нападающего Арды Гюлера.

«Он показывает очень хороший прогресс. Арда становится более значимым футболистом. В дальнейшем он будет значить ещё больше. Он демонстрирует мастерство и становится стабильнее в своей игре. Думаю, что он будет фантастическим центральным полузащитником, а не просто крайним вингером.

Гюлер станет очень важным игроком для будущего «Реала», поскольку в полузащите не так много игроков с такими характеристиками», – приводит слова Анчелотти AS.

Турецкий полузащитник забил два гола и сделал три передачи в 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне. После 33 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 72 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.