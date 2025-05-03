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Карло Анчелотти поделился мыслями относительно прогресса Арды Гюлера

Карло Анчелотти поделился мыслями относительно прогресса Арды Гюлера
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение, чего стоит ожидать от прогресса нападающего Арды Гюлера.

«Он показывает очень хороший прогресс. Арда становится более значимым футболистом. В дальнейшем он будет значить ещё больше. Он демонстрирует мастерство и становится стабильнее в своей игре. Думаю, что он будет фантастическим центральным полузащитником, а не просто крайним вингером.

Гюлер станет очень важным игроком для будущего «Реала», поскольку в полузащите не так много игроков с такими характеристиками», – приводит слова Анчелотти AS.

Турецкий полузащитник забил два гола и сделал три передачи в 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне. После 33 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 72 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

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