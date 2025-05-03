«Зенит» выйдет в ретроформе на последний матч РПЛ-2024/2025 с «Ахматом»

Санкт-петербургский «Зенит» проведёт последнюю домашнюю встречу сезона в ретрофутболке. Игра 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» запланирована на субботу, 24 мая. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в официальном телеграм-канале команды, форма приурочена к 100-летию клуба.

Фото: ФК «Зенит»

Напомним, «Зенит» отметит юбилей со дня основания 25 мая 2025 года. К знаменательному событию приурочен ряд торжественных мероприятий. Эта же форма будет использована в матче легенд санкт-петербургского клуба, который станет частью торжества.

Отмечается, что форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба — насыщенный синий, белый и небесно-голубой, а также отсылает сразу к нескольким эпохам в истории «Зенита».