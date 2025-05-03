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«Зенит» выйдет в ретроформе на последний матч РПЛ-2024/2025 с «Ахматом»

«Зенит» выйдет в ретроформе на последний матч РПЛ-2024/2025 с «Ахматом»
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Санкт-петербургский «Зенит» проведёт последнюю домашнюю встречу сезона в ретрофутболке. Игра 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» запланирована на субботу, 24 мая. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в официальном телеграм-канале команды, форма приурочена к 100-летию клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ФК «Зенит»

Напомним, «Зенит» отметит юбилей со дня основания 25 мая 2025 года. К знаменательному событию приурочен ряд торжественных мероприятий. Эта же форма будет использована в матче легенд санкт-петербургского клуба, который станет частью торжества.

Отмечается, что форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба — насыщенный синий, белый и небесно-голубой, а также отсылает сразу к нескольким эпохам в истории «Зенита».

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