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Тренер «Баварии» Компани рассказал, что мог перейти в команду в качестве игрока

Тренер «Баварии» Компани рассказал, что мог перейти в команду в качестве игрока
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился воспоминаниями о том, как мюнхенский клуб пытался подписать его в качестве игрока в период выступлений за бельгийский «Андерлехт».

«Когда мне было 17 лет и я играл против «Баварии» в Лиге чемпионов [в составе «Андерлехта»], ходили слухи, что Франц Беккенбауэр проявляет интерес и хочет подписать меня. Первое, что было у меня в голове, — это не только то, что я подпишу контракт с «Баварией», но и то, что я хотел подписать контракт с Францем Беккенбауэром. Тогда предложение так и не поступило. Я думал, что, если бы я был близок с Францем Беккенбауэром, он мог бы помочь мне в моей карьере. Об этом я думал тогда, хотя моя карьера пошла по другому пути», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Венсан Компани, будучи игроком «Андерлехта», принял участие в двух матчах с «Баварией» (1:1, 0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА — 2003/2004. Экс-защитник сборной Германии Франц Беккенбауэр выполнял тогда функции председателя наблюдательного совета «Баварии». Покинул родной клуб Компани лишь в 2006 году. «Гамбург» заплатил за него € 10,5 млн. С августа 2008 по июль 2019 года бельгиец выступал в составе «Манчестер Сити», а завершил карьеру в 2020 году, вернувшись в «Андерлехт». С лета прошлого года 39-летний специалист возглавляет «Баварию».

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