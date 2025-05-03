«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 3 мая, в матче 27-го тура чемпионата России встретятся «Краснодар» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Тормена, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Леннини, Кордоба, Виктор Са.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 26 матчей. «Краснодар» (58) находится на первой строчке.