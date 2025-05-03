«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 3 мая, в матче 27-го тура чемпионата России встретятся «Краснодар» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Тормена, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Леннини, Кордоба, Виктор Са.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 26 матчей. «Краснодар» (58) находится на первой строчке.
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