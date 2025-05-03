«Локомотив» — «Оренбург»: Сергей Пиняев открыл счёт на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте матча крайний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 45 очков за 26 матчей. «Оренбург» заработал 17 очков после 26 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.