«Сочи» со счётом 5:1 разгромил тульский «Арсенал» в матче 31-го тура Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную волевую победу — 5:1.

Первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился нападающий «Арсенала» Амур Калмыков. На 64-й минуте полузащитник «Сочи» Роман Пасевич забил ответный мяч. На 75-й минуте Руслан Магаль вывел хозяев вперёд. На 81-й минуте Мартин Крамарич отправил третий мяч в ворота «Арсенала», реализовав 11-метровый удар. На 88-й минуте полузащитник «Сочи» Даниил Мартовой сделал счёт 4:1, а спустя ещё минуту оформил дубль.

После этой игры в активе «Сочи» стало 56 очков. «Барсы» находятся на третьем месте. Тульский «Арсенал» набрал 37 очков за 31 игру. «Оружейники» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Первое место занимает калининградская «Балтика», которая набрала 66 очков после 30 матчей.