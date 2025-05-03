«Сочи» со счётом 5:1 разгромил тульский «Арсенал» в матче 31-го тура Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную волевую победу — 5:1.
Первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился нападающий «Арсенала» Амур Калмыков. На 64-й минуте полузащитник «Сочи» Роман Пасевич забил ответный мяч. На 75-й минуте Руслан Магаль вывел хозяев вперёд. На 81-й минуте Мартин Крамарич отправил третий мяч в ворота «Арсенала», реализовав 11-метровый удар. На 88-й минуте полузащитник «Сочи» Даниил Мартовой сделал счёт 4:1, а спустя ещё минуту оформил дубль.
После этой игры в активе «Сочи» стало 56 очков. «Барсы» находятся на третьем месте. Тульский «Арсенал» набрал 37 очков за 31 игру. «Оружейники» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Первое место занимает калининградская «Балтика», которая набрала 66 очков после 30 матчей.
- 3 мая 2025
-
19:41
-
19:38
-
19:37
-
19:37
-
19:31
-
19:27
-
19:26
-
19:26
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:52
-
18:39
-
18:34
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:21
-
18:20
-
18:15
-
18:03
-
18:01
-
17:54
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:29