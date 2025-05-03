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Сочи — Арсенал, результат матча 3 мая 2025, счет 5:1, Первая лига 2024-2025

«Сочи» со счётом 5:1 разгромил тульский «Арсенал» в матче 31-го тура Первой лиги
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Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную волевую победу — 5:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Калмыков – 54'     1:1 Пасевич – 64'     2:1 Магаль – 75'     3:1 Крамарич – 81'     4:1 Мартовой – 87'     5:1 Мартовой – 89'    

Первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился нападающий «Арсенала» Амур Калмыков. На 64-й минуте полузащитник «Сочи» Роман Пасевич забил ответный мяч. На 75-й минуте Руслан Магаль вывел хозяев вперёд. На 81-й минуте Мартин Крамарич отправил третий мяч в ворота «Арсенала», реализовав 11-метровый удар. На 88-й минуте полузащитник «Сочи» Даниил Мартовой сделал счёт 4:1, а спустя ещё минуту оформил дубль.

После этой игры в активе «Сочи» стало 56 очков. «Барсы» находятся на третьем месте. Тульский «Арсенал» набрал 37 очков за 31 игру. «Оружейники» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Первое место занимает калининградская «Балтика», которая набрала 66 очков после 30 матчей.

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