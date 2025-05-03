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«Локомотив» — «Оренбург»: Татаев сравнял счёт на 66-й минуте

«Локомотив» — «Оренбург»: Татаев сравнял счёт на 66-й минуте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

На 66-й минуте защитник «Оренбурга» Алексей Татаев забил ответный мяч.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 45 очков за 26 матчей. «Оренбург» заработал 17 очков после 26 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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