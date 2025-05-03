«Локомотив» вдесятером сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 27-го тура РПЛ

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 57-й минуте матча крайний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт. На 65-й минуте полузащитник железнодорожников Артём Тимофеев был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку. На 66-й минуте защитник «Оренбурга» Алексей Татаев забил ответный мяч.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.