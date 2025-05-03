«Алания» на выезде разгромила «Чайку» в 31-м туре Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и «Алания». Игра проходила в Песчанокопском на стадионе им. И.П. Чайка. Победу в игре со счётом 3:0 праздновали футболисты гостевой команды.

На 45+2-й минуте полузащитник Артём Закиров вывел «Аланию» вперёд. На 81-й минуте нападающий гостей Руслан Гогниев удвоил преимущество и приблизил победу владикавказского клуба. На 89-й минуте вышедший на замену Артур Козырев довёл счёт до крупного — 3:0.

«Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги с 26 очками в 31 матче. Отставание от 15-го места, гарантирующего сохранение прописки в лиге, составляет три очка. «Чайка» имеет в своём активе 34 набранных очка после аналогичного количества встреч и располагается на 13-й строчке.