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Чайка— Алания, результат матча 3 мая 2025, счёт 0:3, Первая лига 2024-2025

«Алания» на выезде разгромила «Чайку» в 31-м туре Первой лиги
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Завершился матч 31-го тура Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и «Алания». Игра проходила в Песчанокопском на стадионе им. И.П. Чайка. Победу в игре со счётом 3:0 праздновали футболисты гостевой команды.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Гузина – 5'     0:2 Гузина – 45+1'    

На 45+2-й минуте полузащитник Артём Закиров вывел «Аланию» вперёд. На 81-й минуте нападающий гостей Руслан Гогниев удвоил преимущество и приблизил победу владикавказского клуба. На 89-й минуте вышедший на замену Артур Козырев довёл счёт до крупного — 3:0.

«Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги с 26 очками в 31 матче. Отставание от 15-го места, гарантирующего сохранение прописки в лиге, составляет три очка. «Чайка» имеет в своём активе 34 набранных очка после аналогичного количества встреч и располагается на 13-й строчке.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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