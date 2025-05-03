«Черноморец» обыграл в гостях «Шинник» и поднялся на второе место в Первой лиге

В Ярославле завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Шинник» потерпел поражение от новороссийского «Черноморца» со счётом 0:2.

Дублем в составе гостей отметился нападающий Гедеон Гузина. Оба мяча были забиты в первом тайме — на пятой и 45+1-й минуте.

Таким образом, «Черноморец» набрал 57 очков и вернулся в зону прямого выхода в РПЛ, поднявшись на вторую строчку, однако у отстающего на два очка московского «Торпедо» на одну игру меньше.

Лидером Первой лиги текущего сезона является калининградская «Балтика», которой достаточно сыграть вничью в сегодняшнем матче с «Торпедо», чтобы гарантировать себе чемпионство. У команды Андрея Талалаева 66 очков после 30 матчей.