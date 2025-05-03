Гвардиола: результаты «Манчестер Сити» стали лучше, но в качестве игры нужно расти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре своей команды в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Если отталкиваться от результата, то да, мы стали лучше. Но в плане самого качества игры нам ещё есть куда расти.

В первые 20 минут соперник действовал гораздо убедительнее нас. Они создавали моменты, но нам повезло. Мы играли не так, как нам хотелось бы, но мы осознаём, ради чего трудимся.

На данный момент наше положение лучше, чем несколько недель назад. Мы выиграли пять или шесть матчей, а конкуренты потеряли очки. Если мы продолжим играть так, как сегодня, то это будет здорово, но расслабляться нельзя. Такие победы хороши тем, что они показывают нам — нужно продолжать работать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Горожане» идут на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка. «Волки» (41) расположились на 13-й строчке.