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«Вильярреал» обыграл «Осасуну» в матче с шестью голами и продолжает борьбу за место в ЛЧ

«Вильярреал» обыграл «Осасуну» в матче с шестью голами и продолжает борьбу за место в ЛЧ
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В Вильярреале на стадионе «Керамика» завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб нанёс поражение «Осасуне» со счётом 4:2.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 2
Осасуна
Памплона
1:0 Перес – 2'     2:0 Барри – 33'     3:0 Перес – 39'     3:1 Гарсия – 66'     4:1 Пепе – 71'     4:2 Орос – 81'    

«Вильярреал» вёл со счётом 3:0 уже после первого тайма. В составе победителей дублем отметился нападающий Айосе Перес. Ещё по мячу забили Тьерно Барри и Николя Пепе. У гостей отличились Рубен Гарсия и Аймар Орос (с пенальти).

Таким образом, «Вильярреал» набрал 58 очков после 34 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь в зоне Лиги чемпионов. У преследующего его «Бетиса» 54 очка после 33 игр.

Напомним, действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
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