«Вильярреал» обыграл «Осасуну» в матче с шестью голами и продолжает борьбу за место в ЛЧ

В Вильярреале на стадионе «Керамика» завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб нанёс поражение «Осасуне» со счётом 4:2.

«Вильярреал» вёл со счётом 3:0 уже после первого тайма. В составе победителей дублем отметился нападающий Айосе Перес. Ещё по мячу забили Тьерно Барри и Николя Пепе. У гостей отличились Рубен Гарсия и Аймар Орос (с пенальти).

Таким образом, «Вильярреал» набрал 58 очков после 34 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь в зоне Лиги чемпионов. У преследующего его «Бетиса» 54 очка после 33 игр.

Напомним, действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».