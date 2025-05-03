«Вильярреал» обыграл «Осасуну» в матче с шестью голами и продолжает борьбу за место в ЛЧ
Поделиться
В Вильярреале на стадионе «Керамика» завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб нанёс поражение «Осасуне» со счётом 4:2.
Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 2
Осасуна
Памплона
1:0 Перес – 2' 2:0 Барри – 33' 3:0 Перес – 39' 3:1 Гарсия – 66' 4:1 Пепе – 71' 4:2 Орос – 81'
«Вильярреал» вёл со счётом 3:0 уже после первого тайма. В составе победителей дублем отметился нападающий Айосе Перес. Ещё по мячу забили Тьерно Барри и Николя Пепе. У гостей отличились Рубен Гарсия и Аймар Орос (с пенальти).
Таким образом, «Вильярреал» набрал 58 очков после 34 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, находясь в зоне Лиги чемпионов. У преследующего его «Бетиса» 54 очка после 33 игр.
Напомним, действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».
Комментарии
- 3 мая 2025
-
19:41
-
19:38
-
19:37
-
19:37
-
19:31
-
19:27
-
19:26
-
19:26
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:52
-
18:39
-
18:34
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:21
-
18:20
-
18:15
-
18:03
-
18:01
-
17:54
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:29